Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz o gemiyi bir ibret olarak bıraktık. Fakat ibret alacak nerede? Azâbım ve tehdidim nasılmış? Kamer Sûresi: 15-16 HADİS: Bir kavme benzemeye çalışan onlardandır. Camiü's-Sağir Hadis No: 8593

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