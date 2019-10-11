Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Cennetlerde her türlü meyveden çiftler vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 52-53 HADİS: Kim ilim öğrenmeye çalışırsa bu onun geçmiş günahlarına keffaret olur. Camiü’s-Sağir, No: 8837

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