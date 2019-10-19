Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlarda her çeşit meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları bulunur. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 68-69 HADİS: Kim bir ilmi öğretirse, o ilimle amel edenin sevabı kadar sevap kazanır. Amel edenin sevabından da birşey eksilmez. Camiü’s-Sağir, No: 8863

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