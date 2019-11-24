Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizi yaratan Biziz; öldükten sonra dirilteceğimize hâlâ inanmayacak mısınız? Vakıa Sûresi: 57 HADİS: Kur’ân okuyan kimse bunun karşılığında Allah’tan birşey istesin. Şüphesiz ilerde Kur’ân okuyup karşılığında insanlardan birşeyler isteyen bir topluluk gelecektir.

Camiü’s-Sağir, No: 8956

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