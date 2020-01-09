Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz peygamberlerimizi ap açık delillerle gönderdik. İnsanlar adâlete sarılıp onunla ayakta dursunlar diye, peygamberlerle beraber kitabı ve hak ölçüleri indirdik. Hadîd Sûresi: 25-1 HADİS: Kişi kardeşleriyle kuvvetlidir. Camiü’s-Sağir, No: 9189

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