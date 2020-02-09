Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara Cehennem yeter; oraya atılacaklardır. Dönülecek ne kötü bir yerdir orası! Mücadele Sûresi: 9-1. HADİS: Birisini malını satmaya zorlayarak ondan birşey satın almaktan, aldatıcı satıştan ve meyveyi ağacında olgunlaşmadan satmaktan nehyetti. Camiü's-Sağir, Hadis No: 9478

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