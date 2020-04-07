Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Allah ki, Hâlıktır, herşeyin yaratıcısıdır. Bâri’dir, yarattıklarına birbirinden ayrı ve lâyık şekiller verir.

Haşir Sûresi: 24-1 HADİS: Komşusu şerrinden emin olmayan kimse Cennete giremez.

Camiü’s-Sağir, No: 9964

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