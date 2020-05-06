Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey îmân edenler! Pek acı bir azaptan kurtaracak kârlı bir yolu size göstereyim mi? Saf Sûresi: 10 HADİS: Yemeği sıcakken yemeyin. Çünkü sıcak yemeğin bereketi yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 50

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