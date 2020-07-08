Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Kendi nefislerinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem azabından koruyunuz. Tahrim Sûresi: 2 HADİS: İki şey vardır ki, Allah cezasını dünyada verir: Biri zulüm, diğeri anne babaya karşı gelmek. Camiü’s-Sağir, No: 96

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