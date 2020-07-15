Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah iman edenlere Firavun’un hanımını misal verdi. O da “Ey Rabbim! Yüce katından bana Cennette bir ev nasip et. Beni Firavun’dan ve onun işkencelerinden kurtar. Zalimler güruhunun şerrinden de beni koru!” demişti. Tahrim Sûresi: 11 HADİS: Sarhoşluk veren her şeyden sakınınız. Camiü’s-Sağir, No: 106

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