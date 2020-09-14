Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Melekler ve Cebrail sizin senenizle elli bin sene olan bir günde Allah’ın emrini almak üzere Arşa uruc ederler. Meâric Sûresi: 4 HADİS: Benden sonra Ehl-i Beytimin hakkını gözetiniz. Camiü’s-Sağir, No: 173

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