14 Eylül 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Melekler ve Cebrail sizin senenizle elli bin sene olan bir günde Allah’ın emrini almak üzere Arşa uruc ederler.
Meâric Sûresi: 4
HADİS:
Benden sonra Ehl-i Beytimin hakkını gözetiniz.
Camiü’s-Sağir, No: 173
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