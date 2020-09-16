Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün gökyüzü erimiş bakıra döner. Dağlar tarakla taranıp atılmış yün gibidir. Herkesin derdi vardır, dost dostunun halini sormaz. Meâric Sûresi: 8-10 HADİS: Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, ağzı iyi lâf yapan münâfıktır. Camiü’s-Sağir, No: 175

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