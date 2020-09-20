Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar nâmuslarını ve iffetlerini korurlar. Hanımlarından ve cariyelerinden dolayı kınanmazlar. Kim helâl sınırını aşar da ötesine geçmek isterse haddini aşmış olur.

Meâric Sûresi: 29-31

HADİS:

Allah’ın senin için takdir ettiği kısmetine razı ol ki, insanların en zenginlerinden olasın.

Camiü’s-Sağir, No: 178