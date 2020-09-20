20 Eylül 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar nâmuslarını ve iffetlerini korurlar. Hanımlarından ve cariyelerinden dolayı kınanmazlar. Kim helâl sınırını aşar da ötesine geçmek isterse haddini aşmış olur.
Meâric Sûresi: 29-31
HADİS:
Allah’ın senin için takdir ettiği kısmetine razı ol ki, insanların en zenginlerinden olasın.
Camiü’s-Sağir, No: 178
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