03 Ekim 2020, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O zalimler günahları yüzünden tufanda boğuldular ve sonra da Cehennem ateşine atıldılar. Kendilerine Allah’tan başka yardım edecek hiç kimseyi de bulamadılar.
Nuh Sûresi: 25
HADİS:
Biri diğeri ile dostluk kurduğunda ismini, kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu sevgiyi daha çok arttırır.
Camiü’s-Sağir, No: 190
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