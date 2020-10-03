Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O zalimler günahları yüzünden tufanda boğuldular ve sonra da Cehennem ateşine atıldılar. Kendilerine Allah’tan başka yardım edecek hiç kimseyi de bulamadılar.

Nuh Sûresi: 25

HADİS:

Biri diğeri ile dostluk kurduğunda ismini, kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu sevgiyi daha çok arttırır.

Camiü’s-Sağir, No: 190