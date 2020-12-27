Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün (hüküm günü) semaların kapıları açılır. Dağlar uçarak serap olur. Cehennem ağzını açıp bekler. Nebe Sûresi: 19-21 HADİS: Bir kul Kur'ân'ı hatmederse, altmış bin melek onun günahlarının affı için duâ eder. Camiü’s-Sağir, No: 323

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