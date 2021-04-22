Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O kimse ki malı toplayıp saymakla meşgul olur. Malın kendisini ebediyen koruyup yaşatacağını hesap eder. Asla! O bu haliyle Hutame’ye atılmayı hak eder. Hümeze Sûresi: 2-4 HADİS: Yemek kabı ortaya konulduğunda, etrafından yiyin, ortasını bırakın. Çünkü bereket ortasına iner.

Camiü’s-Sağir, No: 501

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