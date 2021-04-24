Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin Fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabil kuşlarını gönderdi. Fil Sûresi: 1-3 HADİS: Ölülerinizi kabre indirdiğinizde “Bismillahi ve alâ sünneti Resulillahi [Allah’ın adıyla ve Resulünün dini üzere]” deyin. Camiü’s-Sağir, No: 503

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