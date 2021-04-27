27 Nisan 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Resulüm, de ki: “Ey Kâfirler! Sizin taptıklarınıza asla tapmam. Siz de Rabbime ibadet etmezsiniz. Ben kesinlikle Rabbime şirk koşmam. Siz de Rabbime ibadete yanaşmazsınız. Sizin dininiz size, benim dinim bana.”
Kâfirûn Sûresi: 1-6
HADİS:
Büyük bir güçlüğün içine düştüğünüzde, “Hasbünallahü ve ni’me’l-vekîl (Allah bize kâfidir. O ne güzel vekildir)” deyin.
Camiü’s-Sağir, No: 507
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