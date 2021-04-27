Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Resulüm, de ki: “Ey Kâfirler! Sizin taptıklarınıza asla tapmam. Siz de Rabbime ibadet etmezsiniz. Ben kesinlikle Rabbime şirk koşmam. Siz de Rabbime ibadete yanaşmazsınız. Sizin dininiz size, benim dinim bana.”

Kâfirûn Sûresi: 1-6

HADİS:

Büyük bir güçlüğün içine düştüğünüzde, “Hasbünallahü ve ni’me’l-vekîl (Allah bize kâfidir. O ne güzel vekildir)” deyin.

Camiü’s-Sağir, No: 507