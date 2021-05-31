Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yeryüzünde ne varsa sizin için yaratan O’dur. Sonra iradesini semaya yöneltti de gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bakara Suresi:29 HADİS: Abdesti güzelce almak imanın yarısıdır. “Elhamdülillâh” terâzinin sevap kefesini doldurur. “Sübhanallah” ve “Allâhü ekber”in sevabı göklerle yeri doldurur.

Camiü’s-Sağir, No: 552

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