Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlara Allah katından ne zaman yanlarındaki Tevrat’ı tasdik eden bir peygamber gelmişse içlerinden bir güruh sanki Allah’ın kitabını hiç bilmiyorlarmış gibi arkalarını çevirdiler.

Bakara Sûresi: 101

HADİS:

Beni en çok seven benden sonra gelecek bir topluluktur ki, onlardan biri beni görmeye karşılık çoluk çocuğunun ve malının olmamasını temenni eder.

Camiü’s-Sağir, No: 610