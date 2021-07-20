20 Temmuz 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlara Allah katından ne zaman yanlarındaki Tevrat’ı tasdik eden bir peygamber gelmişse içlerinden bir güruh sanki Allah’ın kitabını hiç bilmiyorlarmış gibi arkalarını çevirdiler.
Bakara Sûresi: 101
HADİS:
Beni en çok seven benden sonra gelecek bir topluluktur ki, onlardan biri beni görmeye karşılık çoluk çocuğunun ve malının olmamasını temenni eder.
Camiü’s-Sağir, No: 610
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