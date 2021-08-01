Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Göklerin ve yerin mülkünün ve tasarrufunun Allah’a ait olduğunu, sizin de Allah’tan başka dost ve yardımcınızın olmadığını bilmez misiniz?

Bakara Sûresi: 107

HADİS:

Arapların söyledikleri en üstün şiir, Lebid’in şu sözüdür: “Dikkat ediniz! Allah’ın dışındaki her şey boştur.”



Camiü’s-Sağir, No: 615