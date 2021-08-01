01 Ağustos 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Göklerin ve yerin mülkünün ve tasarrufunun Allah’a ait olduğunu, sizin de Allah’tan başka dost ve yardımcınızın olmadığını bilmez misiniz?
Bakara Sûresi: 107
HADİS:
Arapların söyledikleri en üstün şiir, Lebid’in şu sözüdür: “Dikkat ediniz! Allah’ın dışındaki her şey boştur.”
Camiü’s-Sağir, No: 615
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