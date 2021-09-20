Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanlardan korkmayın, Benden korkun ki size olan nimetimi tamamlayayım ve siz de böylece hak ve hidâyet üzere olasınız. Bakara Sûresi: 150 HADİS: Müslümanların yolu üzerinden onlara sıkıntı verecek şeyleri kaldır. Camiü’s-Sağir, No: 663

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