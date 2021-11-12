12 Kasım 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna gider. Üstelik kalbindekine Allah’ı şahit tutar. Oysa düşmanlıkta o pek yamandır!
Bakara Sûresi: 204
HADİS:
İyiliklerin en üstünü, kişinin beraber oturup kalktığı kimselere karşı kerîm olmasıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 726
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