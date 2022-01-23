Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Sizler hayırdan ve maldan ne verirseniz şüphesiz ki Allah onu hakkıyla bilir. Bakara Sûresi: 273 HADİS: Evinde çok namaz kıl ki, hayır bereketi artsın. Ümmetimden kime rast gelirsen selâm ver ki, sevapların çok olsun. Camiü’s-Sağir, No: 812

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