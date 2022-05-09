Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hoşlandığınız ve sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe gerçekten hayır ve iyiliği tam olarak yapmış olamazsınız. Siz Allah için ne verirseniz, muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir.

Âl-i İmran Suresi: 92

HADİS:

Allah’ım, gizlide de, açıkta da Senden korkmayı diliyorum. Hoşnutken de, öfkeli iken de ihlâslı söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de, zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.



Camiü’s-Sağir, No: 905