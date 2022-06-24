"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

24 Haziran 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bu (Kur’ân), bütün insanlar için bir açıklama ve takva sahipleri için bir hidayet rehberi ve nasihattir. 

Âl-i İmran Suresi: 138

HADİS:

Dünyadan sakının, kadınlardan sakının. Çünkü İsrâiloğulları arasında çıkan ilk fitne, kadınlar yüzünden çıkmıştır.

Camiü’s-Sağir, No: 935

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En büyük israf devlette

    Geçen seneyle aynı noktadayız

    Çay üreticilerinin ölüm fermanı

    Marmaris'teki orman yangınının faili yakalandı

    Şoygu: Koşullar bizi savaşa hazırlık tedbirlerine zorluyor

    BM'den "Taliban ile diyalog" çağrısı

    İsrail ile ilişkilerde 'büyükelçi' adımı

    Kurban kesimi en az yüzde 25 azalır

    7.yüzyıldan kalma cami bulundu

    Gıdada fiyat artışı yüzde 170’i geçti

    ‘Sansür yasası’nın TBMM’de görüşülmesi ertelendi

    Akaryakıt fiyatları için DP’den teklif

    Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı

    İngiltere: Ukrayna'daki limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak

    Ürküten tahmin

    MB politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

    Dev binalarla ekonomi kurtulmaz

    Afganistan’dan yardım çağrısı

    Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi

    "Kuraklık, susuzluk, su kriziyle baş başayız"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Coğrafî teminat olmadı, sürgün verelim!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Kul hakları hesabını nasıl vereceksiniz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sen ölümü unutursun; ama o seni unutmaz
    Genel

    En büyük israf devlette
    Orhan Ali YILMAZ

    “İtibar”dan “tasarruf” olunur…
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan niçin yaratıldı?
    Genel

    Çay üreticilerinin ölüm fermanı
    Genel

    Geçen seneyle aynı noktadayız
    Faruk ÇAKIR

    Millet için de ek bütçe yapılır mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.