Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu (Kur’ân), bütün insanlar için bir açıklama ve takva sahipleri için bir hidayet rehberi ve nasihattir. Âl-i İmran Suresi: 138 HADİS: Dünyadan sakının, kadınlardan sakının. Çünkü İsrâiloğulları arasında çıkan ilk fitne, kadınlar yüzünden çıkmıştır. Camiü’s-Sağir, No: 935

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