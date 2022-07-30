Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bedirde düşmanlarınıza verdiğiniz zararın az bir kısmı Uhud’da başınıza gelince “Bu nereden geldi?” dediniz. Onlara de ki: “Bu sizin kendi hatanızdandır.” Yoksa Allah her şeye kàdirdir. Âl-i İmran Suresi: 165 HADİS: Evlerinize gireceğiniz zaman kapıda Allah’ın ismini anınız ki, pis şeytan kapıdan geri dönsün. Birinizin önüne sofra konulduğunda Allah’ın ismini ansın ki, pis şeytan rızkınıza ortak olmasın.

Camiü’s-Sağir, No: 970

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