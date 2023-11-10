Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (O gün,) Allah’a şerik koştuğunuzu ve yardım edeceğini zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda bulamazsınız. En’am Suresi: 94 HADİS: Çoğu sarhoşluk veren şeyin, azından da sizi nehyederim. Camiü’s-Sağir, No: 1494

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