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31 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

31 Mart 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Âkıbet, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlarındır.

A’raf Suresi: 128

HADİS:

Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur.

Camiü’s-Sağir, No: 1344

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