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25 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

25 Mayıs 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’tan korkun ve aranızı düzeltin. Eğer gerçek mü’minlerseniz, Allah’a ve Resulüne itaat edin.

Enfâl Suresi: 1

HADİS:

Kuyudan çektiğin kovandan din kardeşinin kovasına su koyman senin için bir sadakadır.

Camiü’s-Sağir, No: 1748

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