Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’tan korkun ve aranızı düzeltin. Eğer gerçek mü’minlerseniz, Allah’a ve Resulüne itaat edin. Enfâl Suresi: 1 HADİS: Kuyudan çektiğin kovandan din kardeşinin kovasına su koyman senin için bir sadakadır. Camiü’s-Sağir, No: 1748

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