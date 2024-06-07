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7 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

07 Haziran 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Muhakkak ki yeryüzünde yürüyen hayvanların Allah katında en şerlisi, akıl ve idrâkten mahrum olan o sağır ve dilsizlerdir.

Enfâl Suresi: 22

HADİS:

Birbirinizle musafaha yapınız ki, kalplerinizden kin duyguları yok olsun.

Camiü’s-Sağir, No: 1776

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