Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendilerine savaş açılan mü’minlere, zulme uğramaları sebebiyle, cihad izni verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye hakkıyla kàdirdir. Hac Sûresi: 39 HADİS: Hz. Peygamber ithama göre ceza vermezdi. Ve birinin diğeri aleyhindeki sözünü delilsiz kabul etmezdi. Camiü’s-Sağir, No: 3170

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