Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, Allah katında en yüksek derecededirler. Tevbe Suresi: 20 HADİS: Birbirinize yemek götürmekle hediyeleşiniz. Çünkü bu rızıklarınızda genişlik sağlar. Camiü’s-Sağir, No: 1811

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