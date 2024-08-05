Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar (münafıklar) Allah’ı unutmuş, Allah da onları rahmetinden mahrum bırakmıştır. Tevbe Suresi: 67 HADİS: Kişi sadaka vermek için kendisine bir kapı açarsa, bununla da Allah’ın rızasını gâye edinirse, Allah mutlaka onun malını arttırır. Camiü’s-Sağir, No: 1858

Okunma Sayısı: 179

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.