Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizi karada ve denizde gezdiren Odur. Hatta siz gemilerde bulunursunuz da, o gemiler hoş bir rüzgârla akıp gider, yolcuları da onunla ferahlanırlar.

Yûnus Suresi: 22

HADİS:

Müezzinin namaza çağırdığını duyup da davetine uymaması, bir mü’min için kötülük ve hayırdan mahrumiyet olarak yeterlidir.

Camiü’s-Sağir, No: 1961