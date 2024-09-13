13 Eylül 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sizi karada ve denizde gezdiren Odur. Hatta siz gemilerde bulunursunuz da, o gemiler hoş bir rüzgârla akıp gider, yolcuları da onunla ferahlanırlar.
Yûnus Suresi: 22
HADİS:
Müezzinin namaza çağırdığını duyup da davetine uymaması, bir mü’min için kötülük ve hayırdan mahrumiyet olarak yeterlidir.
Camiü’s-Sağir, No: 1961
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