Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bilin ki, göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah’ındır. Allah’ı bırakıp ortak koşanlar sadece zanna uyanlardır. Yûnus Suresi: 66 HADİS: Allah yüz rahmet yarattı. Bunlardan birisini mahlûkatının arasına koydu. İşte, mahlûkat bu rahmetle birbirlerine karşı merhamet ederler. Camiü’s-Sağir, No: 2062

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