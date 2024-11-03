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3 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

03 Kasım 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Allah adına yalan uyduranlar asla kurtuluşa ermezler.

Yûnus Suresi: 69

HADİS:

Mü’minlerin en hayırlıları kanaatkâr olanlar, en şerlileri ise aç gözlü olanlardır.

Camiü’s-Sağir, No: 2077

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