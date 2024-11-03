Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Allah adına yalan uyduranlar asla kurtuluşa ermezler. Yûnus Suresi: 69 HADİS: Mü’minlerin en hayırlıları kanaatkâr olanlar, en şerlileri ise aç gözlü olanlardır. Camiü’s-Sağir, No: 2077

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