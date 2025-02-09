Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin emri geldiğinde, Allah’tan başka taptıkları ilâhları onlara hiçbir fayda vermedi... Hûd Suresi: 101 HADİS: Gafiller arasında Allah'ı anan, karanlık evdeki kandil gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 2213

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