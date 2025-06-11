Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah herkesin ne kazandığını bilir. Âhirette âkıbetin kimin lehine olacağını o kâfirler de yakında bileceklerdir. Ra’d Suresi: 42 HADİS: Benim için Allah’tan “Vesile”yi dileyiniz. Dünyada birisi benim için onu dilerse ben Kıyamet günü mutlaka onun şahidi ve şefaatçisi olurum. Camiü’s-Sağir, No: 2353

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