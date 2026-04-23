23 Nisan 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İnsanlara doğruluk rehberi gelmişken, onları inanmaktan, Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan öncekilere uygulananın kendilerine de uygulanmasını veya gözleri göre göre azaba uğramayı beklemeleridir.
Kehf Sûresi: 55
HADİS:
Salgın hastalığın çıktığı yerden kaçan savaştan (cepheden) kaçan gibidir. Sabredip orada kalan ise savaşta sebat eden kimse gibidir.
Camiü’s-Sağir, No: 2852
