Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnsanlara doğruluk rehberi gelmişken, onları inanmaktan, Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan öncekilere uygulananın kendilerine de uygulanmasını veya gözleri göre göre azaba uğramayı beklemeleridir.

Kehf Sûresi: 55

HADİS:

Salgın hastalığın çıktığı yerden kaçan savaştan (cepheden) kaçan gibidir. Sabredip orada kalan ise savaşta sebat eden kimse gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 2852