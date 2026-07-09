Payamlı’da Risale-i Nur iklimi

İzmir Seferihisar’daki Yeni Asya Vakfı Payamlı Sosyal Tesisleri, yaz sezonunun ilk Risale-i Nur okuma programına ev sahipliği yaptı.

İzmir - Bahtiyar Eren

İzmir ili Seferihisar ilçesinde Yeni Asya Vakfı Payamlı Sosyal Tesisleri 2026 Yaz Sezonu misafirlerini kabul etmeye başladı. Program düzenini yönetecek gazetemizin “Fıkıh Köşesi” yazarı Süleyman Kösmene ile görüşerek programın ilanını yaptık. 19 Haziran öğleden sonra başlayıp 21 Haziran Pazar günü ikindi namazı vaktine kadar programımız sürdü. Tesisimize yedi aile olarak Cuma günü ulaştık, odalarımıza yerleştik. Ortam mükemmel, rüzgârın esintisi hiç kesilmiyor. İzmir’in içi sıcak olmasına rağmen Payamlı’da sanki bahardan kalmış bir hava var. Tesisimizin denize çok yakın olması cazibesini daha da arttırıyor.

Müzakereli dersler

Cuma akşamı Süleyman Kösmene’den Emirdağ Lahikası’nda yer alan “Hüve Nüktesi” ile ilgili dersini dinledik. Lemalar’dan 21.Lem’a, Şualar’dan 2.Şua Allah’ın Ehad ismiyle ilgili bahsi, Sözler’den 24.Söz yapıldı. İmanî derslerimiz zaman zaman müzakereli olarak yapıldı. Daha sonra “Münazarat”tan meşrutiyet-i meşrua konulu bahsi dinledik. Derslerimiz Emirdağ ve Kastamonu Lahikaları’ndan muhtelif mektuplar ve pazar günü de öğleden sonra İhlas Risalesi ile programımız sona erdi.

Rüzgârın esintisi, kuşların sesi

Ortam tertemiz, hava mükemmel olunca dersin verimi artıyor. Cırcır böceklerin cırcırları, kuşların cıvıltıları ve kumruların gugukları ortamı mükemmelleştiriyor. Özellikle yatsı namazından sonra dağdan esen rüzgârın esintisi altında tesisimizin mükemmel aydınlatılmış kamelya bahçesindeki ders sonrası sohbetlere doyum olmuyor.