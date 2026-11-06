Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kibirle boyunlarını çevirip yan dönerek halkı Allah yolundan saptırmak için mücadele ederler. O kimsenin dünyadaki hakkı rezil ve rüsva olmaktır; kıyamet gününde de ona yakıcı Cehennem azâbını tattırırız. Hac Sûresi: 9 HADİS: Hz. Peygamber gök gürlemesinin ve yıldırımın sesini duyduğunda şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bizi gadabınla öldürme. Azabınla helâk etme. Bundan önce bize afiyet ver.” Camiü’s-Sağir, No: 3144

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