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6 KASIM 2026 CUMA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

06 Kasım 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kibirle boyunlarını çevirip yan dönerek halkı Allah yolundan saptırmak için mücadele ederler. O kimsenin dünyadaki hakkı rezil ve rüsva olmaktır; kıyamet gününde de ona yakıcı Cehennem azâbını tattırırız.

Hac Sûresi: 9

HADİS:

Hz. Peygamber gök gürlemesinin ve yıldırımın sesini duyduğunda şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bizi gadabınla öldürme. Azabınla helâk etme. Bundan önce bize afiyet ver.”

Camiü’s-Sağir, No: 3144

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