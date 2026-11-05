Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanlardan öylesi vardır ki, ne bir ilme, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında münakaşa ederler. Hac Sûresi: 8 HADİS: Hz. Peygamber sevindiği zaman yüzü ayın ondördünden bir parça gibi nurlanırdı. Camiü’s-Sağir, No: 3143

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