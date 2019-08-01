Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتمڭ بڭا باقماسى بر ايسه، ذاتِ حىّ قيّومه باقماسى يوزدر؛ و بڭا عائد نتيجه‌سى بر ايسه، خالقمه عائد بيڭدر. Nurdan Katreler Hayatımın bana bakması bir ise, Zat-ı Hayy-ı Kayyum’a bakması yüzdür; ve bana ait neticesi bir ise, Hâlık’ıma ait bindir. Lem'alar, s.388

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