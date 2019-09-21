Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو كائنات اويله بر طرزده ياراديلمش كه، بر آغاجى خلق ايتمك ايچون كائناتى خلق ايده‌بيلير بر قدرت گركدر. Nurdan Katreler Bu kâinat öyle bir tarzda yaratılmış ki, bir ağacı halk etmek için kâinatı halk edebilir bir kudret gerektir. Lem'alar, s.607

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