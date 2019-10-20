Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر يتِ محمّديه عليه الصلاة والسلام، عالمِ إسلامڭ شجرۀِ كبراسنڭ منشئى، چكردگى، حياتى و مداريدر. Nurdan Katreler Mahiyet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm, âlem-i İslâm’ın şecere-i kübrasının menşei, çekirdeği, hayatı ve medarıdır. Lem'alar, s.625

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