Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شجرهِٔ كائناتڭ أڭ گنيش دائره‌سى و أڭ منتهاسى و نهاياتى و تفرّعاتى دخى ذاتِ واحدِ أحدڭ قدرتيله و إراده‌سيله‌در. Nurdan Katreler Şecere-i kâinatın en geniş dairesi ve en müntehası ve nihayatı ve teferruatı dahi Zat-ı Vâhid-i Ehad’in kudretiyle ve iradesiyledir. Şuâlar, s. 18

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