Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر نه وقت صيقيلسه‌م ويا صيقنتىيه دوشسه‌م ويا يورغونلق و اوصانج گتيرسه‌م، آيت الكبرايي بر كرّه متفكّرانه اوقوسه‌م هيچ بر صيقنتى و اوصانج قالماز. Nurdan Katreler Her ne vakit sıkılsam veya sıkıntıya düşsem veya yorgunluk ve usanç getirsem, Ayetü’l-Kübra'yı bir kere mütefekkirâne okusam, hiçbir sıkıntı ve usanç kalmaz. Şuâlar, s. 128

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