Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو گوزل دنيا مسافرخانه‌سي غايت حيرتكارانه و شوقأنگيزانه بر سيرانگاه و تماشاگاه و غايت معنيدارانه و حكمتپرورانه بر مطالعه‌گاه‌در. Nurdan Katreler Bu güzel dünya misafirhanesi, gayet hayretkârâne ve şevkengizâne bir seyrangâh ve temaşagâh ve gayet manidarâne ve hikmetperverâne bir mütâlaagâhtır. Şuâlar, s. 129

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