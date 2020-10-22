Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتى يارادان ذاتِ قديرِ حكيم، كائناتدن حياتى بر خلاصهِٔ جامعه اولارق خلق ايدوب، عموم مقصدلرينى و إسملرينڭ جلوه‌لرينى اونده تمركز ايتديرييور. Nurdan Katreler Kâinatı yaratan Zat-ı Kadîr-i Hakîm, kâinattan hayatı bir hülâsa-i câmia olarak halk edip, umum maksatlarını ve isimlerinin cilvelerini onda temerküz ettiriyor. Şuâlar, s. 199

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